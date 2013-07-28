День рождения Чавеса Венесуэла будет праздновать целую неделю

Жители Венесуэлы сегодня, 28 июля, отмечают день рождения бывшего президента страны Уго Чавеса, который умер от рака в начале марта нынешнего года.

Об этом сообщает РИА Новости.

В Каракасе различные общественные организации проведут мессы в память о Чавесе, концерты и другие мероприятия.

В 59-годовщину со дня рождения "команданте" на улицах городов будут организованы танцы, а в район музея революции, где находится место упокоения Чавеса, люди будут приносить торты, как принято в день рождения.

По задумке местных властей, празднования дня рождения бывшего лидера страны продлятся целую неделю.

Президент Николас Мадуро уже прибыл в родные места Чавеса — город Сабанета в штате Баринас, где Чавес родился в 1954 году, — и посетил его дом.

"Этот день очень чувствителен для венесуэльцев, мы вспоминаем 59-ю годовщину с того момента, когда увидел свет тот, кто принес свет на эту землю, и мы сами движимы энергией, силой этого гиганта", — сказал Мадуро в ходе церемонии в Сабанете.

Напомним, после смерти Чавеса в Венесуэле появился мультфильм о встречах "команданте" в раю: среди тех, кто встречает его на небесах - национальный герой Венесуэлы Симон Боливар, кубинский революционер Эрнесто Че Гевара, президент Чили Сальвадор Альенде, первая леди Аргентины Эва Перрон.