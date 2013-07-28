В Казахстане столкнулись пассажирские поезда: более 50 пострадавших

На железнодорожном вокзале столицы Казахстана произошло столкновение двух пассажирский поездов.
На железнодорожном вокзале Алматы-2 произошло столкновение двух пассажирских поездов, в результате которого пострадали более 50 человек.
Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.
Авария произошла 18:05 по местному времени (15:05 по Киеву) в воскресенье, 28 июля.
Большинство пострадавших отделались ушибами, однако четверых пришлось госпитализировать с различными травмами.
Столкновение произошло, когда маневровый тепловоз, осуществлявший подачу поезда "Алма-Ата — Петропавловск", врезался в поезд "Алма-Ата-Новосибирск", в который шла посадка.
В первом составе пассажиров не было.
О возможных причинах столкновения не сообщается.
Транспортная прокуратура возбудила уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта".
Напомним, как сообщал "Главред", 24 июля в Испании сошел с рельсов скоростной поезд Alvia, в результате аварии, погибли 79 человек, 129 получили ранения, 94 из них до сих пор находятся в больнице; тридцать пять в тяжелом состоянии.
Всего в поезде находились 247 человек. Машинист, который был зажат в разбитой кабине, считается виновником крушения, а сам он якобы признался, что авария на его совести.
Также в Сети было опубликовано видео момента катастрофы: смотрите здесь.