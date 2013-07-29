ДТП в Италии: автобус слетел в пропасть, погибло около 40 паломников

В воскресенье, 28 июля, вечером в Италии произошло ДТП, жертвами которого стали как минимум 36 человек.

Авария случилась на участке Неаполь-Каноза национальной автострады А16, сообщает РИА Новости.

По словам спасателей, 33 тела были извлечены непосредственно из автобуса, еще три были найдены под разбившимся транспортным средством. При этом не уточняется, закончилась ли спасательная операция.

По информации местных СМИ, в туристическом автобусе возвращались в Неаполь более 40 человек, в том числе немало детей, которые на днях совершили религиозное паломничество в соседнюю область Апулию.

Представители службы пожарной охраны, осуществляющие спасательные работы на месте ДТП, сообщили, что 11 человек — шесть женщин, двое мужчин и трое детей — выжили после катастрофы. Но большинство из них госпитализированы в крайне тяжелом состоянии.

По данным дорожной полиции, инцидент произошел на автостраде А16 близ населенного пункта Монтефорте Ирпино. Очевидцы сообщают, что у автобуса возникли проблемы с тормозной системой. Двигаясь по автостраде, он задел и протаранил несколько автомобилей, после чего вылетел за пределы полосы и свалился в пропасть с высоты примерно 25-30 метров.

Ранее "Главред" сообщал, что вчера в Беларуси произошло ДТП, жертвами которого стали сразу 9 человек, при этом четверо – были гражданами Украины.