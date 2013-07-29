В США разбился вертолет, погибли 5 человек

В воскресенье, 28 июля, в США потерпел крушение вертолет, в результате чего пять человек погибли, среди них один ребенок,

Авария случилась на северо-востоке штата Пенсильвания. Об этом со ссылкой на издание New York Times сообщает РИА Новости.

По данным Федерального управления гражданской авиации США, вертолет исчез с радаров, и связь с экипажем была потеряна. Вертолет, на борту которого находились пять человек, вылетел из аэропорта в Нью-Йорке и направлялся в город Лихайтон на востоке Пенсильвании.

Представитель полиции подтвердил смерть пятерых человек. Личности погибших пока не установлены.

Совет по безопасности на транспорте США проведет расследование обстоятельств крушения вертолета.

Ранее "Главред" сообщал, что в России разбился вертолет Ми-8 с главой МЧС на борту, погибли 5 человек.