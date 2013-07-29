Блогеры поиздевались над Путиным и его щукой: опубликованы фото

29 июля 2013, 09:47

Рыбаки со стажем не поверили рыбацкому счастью президента РФ

  • Щука на 17,9 кг фото:yaplakal.com
  • Щука на 16,1 кг фото:yaplakal.com
  • Трофей на 24 кг фото:yaplakal.com
  • Блогеры поиздевались над Путиным и его щукой: опубликованы фото фото:yaplakal.com
  • А эта щука весит 8,2 кг - по размеру, чуть меньше путинской фото:yaplakal.com
  • Щука в 27 килограмм, выловленная в Германии фото:yaplakal.com
  • У каждого своя рыбалка. фото:yaplakal.com
  • Блогеры поиздевались над Путиным и его щукой: опубликованы фото

Спустя 9 месяцев после провала полета Владимира Путина со стерхами, российская блогосфера получила очередную пищу для  приколов над президентом России. В минувшие выходные он похвастался рекордным уловом – ему удалось поймать на спиннинг щуку весом более 20 кг, однако блогеры усомнились и стали выкладывать в Сети фотоснимки своих трофеев

Согласно сообщению официального сайта Кремля, "Владимир Путин побывал на рыбалке и совершил прогулку на катере по озёрам Тувы, а также порыбачил на реке Урбун – притоке Енисея в Красноярском крае. Президент поймал на спиннинг крупную щуку. В Красноярском крае Президент и глава Правительства посетили государственный природный биосферный заповедник "Саяно-Шушенский", где следили за работой фотоловушек, фиксирующих передвижение редких животных".

"Странно, что вокруг щуки не развернулась дискуссия, подобная тем, что возникали после болотных митингов. Это когда одни утверждали, что пришло сто тысяч, а другие – что не больше десяти. Эх, проявить, что ли, свою оппозиционность! Ну, нет в этой щуке 21 кг. Максимум, 10…", — писал блогер a_zudin. Далее в своем посте автор привел фото рыбаков с рыбами весом 6–22 кг, судя по которым, щука Путина весить 21 кг не могла.

"Амфор оперативно не нашлось, да? Пришлось банальной щукой обойтись. Разве добыча зверя/рыбы разрешена в заповедниках?" - поинтересовался блогер Voronezher.

"Клёв будет такой, шо клиент забудет обо всём на свете!" - напомнил советскую кинокомедию "Бриллиантовая рука" блогер под ником Ганстер.

Кроме того, блогеры отметили, что камуфляжный костюм Владимира Путина не изменился с 2007 года.

Ранее "Главред" сообщал, что  в октябре 2012-го Путин, облаченный в белый костюм с клювом, на дельтаплане пытался повести за собой клин краснокнижных стерхов, однако эта затея провалилась и вызвала целую истерику и издевки в сети.

Фото: yaplakal.com, stringer-news.com  

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