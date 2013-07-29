В Испании машинист поезда, в котором погибли почти 80 человек, вышел на свободу

В Испании Франсиско Гарсон, машинист потерпевшего крушение поезда , в котором, по уточненным данным, погибли 79 человек, еще 140 получили ранения, дал показания в суде и остался на свободе.

Об этом со ссылкой на испанское издание El Pais сообщает РИА Новости.

Машинист Франсиско Хосе Гарсон прибыл в здание суда вечером в воскресенье, 28 июля, после трех дней пребывания в больнице, где в четверг вечером он был взят под стражу. Процесс дачи показаний продлился более двух часов. После этого у него был изъят паспорт, он должен будет появляться в суде каждую неделю, пока будет идти следствие. Кроме того, Гарсону запрещено управлять поездами.

Ранее "Главред" сообщал, что Гарсон уже дважды отказался давать показания, воспользовавшись своим конституционным правом хранить молчание. Предположительно, машинисту разбившегося в Испании поезда может быть предъявлено обвинение в совершении по неосторожности действий, приведших к катастрофе и гибели людей.