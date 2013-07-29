Подробности катастрофы в Италии: 38 человек погибли из-за лопнувшей шины

Автобус с паломниками, который сорвался в пропасть, попал в аварию из-за лопнувшей шины: водитель не превышал скорости.
Катастрофа автобуса в Италии произошла из-за лопнувшей шины.
Об этом сообщает Sky News, передает ТСН.
По словам выживших пассажиров, автобус ехал с нормальной скоростью, и вдруг его начало заносить в разные стороны.
Как выяснилось позже, это произошло из-за лопнувшей на полном ходу шины. Водитель пытался вернуть управление автобусом, и ему удалось значительно снизить скорость, но остановить огромную машину он так и не успел.
Напомним, как сообщал "Главред", авария произошла на участке трассы Неаполь-Каноза.
На месте катастрофы погибли 36 человек, еще двое умерли в больнице. Всего в автобусе находилось 50 пассажиров.
Видео: ТСН