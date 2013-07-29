В Греции на Афоне монахи подрались со спецназом

В понедельник, 29 июля, утром в Греции произошли столкновения спецназа полиции и мятежных монахов монастыря Эсфигмен на Афоне.

Об этом со ссылкой на греческое агентство церковных новостей Romfea.gr. сообщает РИА Новости.

По решению суда Халкидики, по меньшей мере 20 монахов обязаны покинуть монастырь и передать его монахам "нового братства", созданного в 2005 году при поддержке церковных властей Афона, лояльного Константинополю. Между тем, монахи "старого братства", которое уже почти полвека противостоит Вселенскому патриарху, решительно заявили, что не оставят монастырь.

Полиция пыталась выломать ворота в монастырь, монахи бросали в полицейских горящую паклю. Легкие ранения получил один из монахов. Полицейские приостановили операцию, в ближайшие часы ожидается прибытие прокурора.

Как отмечает агентство, "новое братство" заявляет, что должно восстанавливать монастырь и уже получило почти полмиллиона евро в рамках национальной стратегической программы, но не может начать работы, пока не выселят "старое братство".