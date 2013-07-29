Папа Римский призвал прощать священников-геев

Папа Римский Франциск призвал не осуждать священников с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Соответствующее заявление понтифик сделал по итогам поездки в Бразилию, передает "Интерфакс".

"Если человек – гей, и находится в поисках бога, и его намерения чисты, кто я такой, чтобы судить его?", - подчеркнул Франциск.

Также он добавил, что следует простить священников-гомосексуалистов, а их грехи – отпустить.

Кроме того, Папа Римский уверен, что проблема состоит не в сексуальной ориентации людей, а в лоббировании различных групп людей.

Отметим, предшественник Франциска Бенедикт XVI запрещал принимать духовный сан людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Напомним, ранее Папа Римский заявлял о невозможности легализации однополых браков, потому его сегодняшнее заявление оказалось довольно неожиданным.