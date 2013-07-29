Армия Туниса объявила центр столицы закрытой военной зоной

Командование вооруженных сил Туниса объявило центральную площадь столицы страны закрытой военной зоной, где запрещено проведение массовых мероприятий.

Об этом сообщает Lenta.ru.

Чтобы не допустить людей на площадь, солдаты поставили по ее периметру металлические заграждения, опутанные колючей проволокой.

Тем не менее, сторонники исламистского правительства и его оппоненты не отказались от намерений провести в два митинга с противоположными лозунгами.

Армия уже пообещала сделать все возможное для недопущения насилия.

Тем временем, в городе Сиди Бузиз, который стал колыбелью тунисского восстания 2011 года, на улицы вышли тысячи людей, многие из которых вооружены дубинками и другими предметами, которые попытались взять штурмом здание местного муниципалитета. Полиция с трудом отбила нападение.

Протестующие также атаковали местный офис и активистов правящей исламистской партии "Нахда".

Тунисская оппозиция требует немедленной отставки правительства исламистов, которые не сумели добиться заметного экономического роста и побороть безработицу.

Кроме того, "Нахду" обвиняют в неспособности сформировать стабильное правительство.

Напомним, как сообщал "Главред", поводом к беспорядкам в Тунисе стало недавнее убийство одного из ведущих оппозиционных политиков. Его соратники обвинили правительство в бездействии и неспособности обеспечить безопасность, после чего вывели своих сторонников на улицы, требуя ухода исламистов.

На защиту "Нахды" вышли ее многочисленные сторонники, которые пообещали не допустить смены режима в результате уличных акций.