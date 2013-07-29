"Аль-Каида" присоединилась к акциям в защиту арестованного президента Египта

Члены "Аль-Каиды" присоединились к акциям сторонников Мухаммеда Мурси в столице Египта.
К акции протеста сторонников Мухаммеда Мурси в Каире присоединились члены "Аль-Каиды".
Об этом со ссылкой на местные СМИ передает РИА Новости.
По словам одного из участников протеста, который проходит на площади ан-Нахда в Каире, где находятся сторонники движения "Братья-мусульмане" и отстраненного от власти президента Мухаммеда Мурси, участие боевиков "Аль-Каиды" необходимо, чтобы защититься от возможных нападений.
По его словам, "присоединение к акции группировки "Аль-Каида" необходимо, поскольку эти люди имеют большой опыт в вопросах организации защиты против любого нападения, которому может подвергнуться площадь".
Отметим, что очевидцы подтверждают: в последние дни на ан-Нахде действительно увеличилось количество черных флагов "Аль-Каиды".
Демонстранты ан-Нахды за время нахождения на площади уже успели построить на подступах к ней баррикады из мешков с песком, кирпича и металлоконструкций, которые подвозят к площади на грузовиках.
Попасть на площадь можно всего через несколько пропускных пунктов, охраняемых демонстрантами.
Египетские власти неоднократно обращались к участникам акций протеста на этой площади с призывом разойтись по домам.
Однако участники акций подчиняются только лидерам движения "Братья-мусульмане", которые ежедневно через Интернет призывают своих сторонников продолжать демонстрации.
МВД Египта уже предупредило, что акции протеста на Рабиа аль-Адавия и ан-Нахда в любом случае будут прекращены силовым путем в ближайшие дни.
Как известно, с момента отстранения Мурси от власти в Египте неоднократно происходили столкновения сторонников и противников экс-президента, а также демонстрантов и сотрудников правоохранительных органов: самые кровавые стычки произошли 27 июля - тогда погибло не менее 120 человек.