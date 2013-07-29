Украденные в Каннах драгоценности оценили в 136 миллионов евро

Ограбление ювелирного магазина в Каннах, как выяснилось, стало одним из крупнейших в истории – стоимость похищенных драгоценностей превысила 136 миллионов евро.

Об этом сообщает УНН.

Как известно, ранее сумма награбленного оценивалась в 53 миллиона евро.

Переоценка стоимости похищенного делает это ограбление одним из крупнейших в мировой истории.

Напомним, в воскресенье, 28 июля, вооруженные грабители вынесли из отеля "Карлтон", где проходила выставка украшений, сумку с драгоценностями.

При этом на след грабителей выйти пока не удалось, ведется следствие.

В гостинице проходила выставка "Невероятные бриллианты", на которой были представлены изделия фирмы "Левиев". Компания принадлежит крупному израильскому предпринимателю Льву Левиеву.

Его состояние журнал Forbes оценил в 1,5 млрд долларов.

До сих пор рекордным ограблением во Франции считалось ограбление в 2008 году ювелирного магазина фирмы "Гарри Уинстон".

Тогда грабители вынесли ожерелий и драгоценных камней на 85 миллионов евро.

При этом пальму первенства до сих пор удерживает ограбление инкассаторского броневика в Италии – тогда преступники завладели суммой в 500 миллионов евро.

Некоторые из участников того ограбления позже были схвачены, но вернуть удалось лишь малую часть похищенных денег.