В Швейцарии столкнулись поезда: 44 пострадавших, опубликованы фото

На западе Швейцарии произошло лобовое столкновение двух поездов.

В результате пострадали, как минимум, 44 человека, передает ИТАР-ТАСС.

Авария произошла вечером 29 июля в городе Гранж-пре-Марнан, швейцарского кантона Во.

После столкновения было приостановлено железнодорожное сообщение между городами Пайерн и Палезье.

На место происшествия прибыл пожарный расчет, автомобиль скорой помощи и полиция.

Другие подробности инцидента пока не сообщаются.

Напомним, ранее масштабная железнодорожная катастрофа произошла в Испании: из-за превышения скорости на повороте слетел с рельс скоростной поезд, погибли 79 человек, еще 140 получили ранения.