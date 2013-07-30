В Румынии разбился вертолет с бизнесменами: погибли пять человек

В Румынии рухнул в озеро вертолет с бизнесменами.
В Румынии в ночь на 30 июля потерпел крушение вертолет.
Об этом сообщает РИА Новости.
В результате катастрофы погибли пять человек, среди которых – три немецких бизнесмена.
По данным местных властей, на борту находились пилот, румынский предприниматель с секретарем и трое немцев.
Они следовали на лесообрабатывающую фабрику. Через несколько минут после взлета вертолет по неизвестным пока причинам упал в озеро.
Выжить удалось только секретарю румынского бизнесмена, ее госпитализировали.
Напомним, 29 июля произошла еще одна катастрофа - в Швейцарии столкнулись пассажирские поезда, по предварительным данным, пострадали 44 человека.