В Румынии разбился вертолет с бизнесменами: погибли пять человек

В Румынии в ночь на 30 июля потерпел крушение вертолет.

Об этом сообщает РИА Новости.

В результате катастрофы погибли пять человек, среди которых – три немецких бизнесмена.

По данным местных властей, на борту находились пилот, румынский предприниматель с секретарем и трое немцев.

Они следовали на лесообрабатывающую фабрику. Через несколько минут после взлета вертолет по неизвестным пока причинам упал в озеро.

Выжить удалось только секретарю румынского бизнесмена, ее госпитализировали.

Напомним, 29 июля произошла еще одна катастрофа - в Швейцарии столкнулись пассажирские поезда, по предварительным данным, пострадали 44 человека.