В Пакистане талибы устроили штурм тюрьмы и освободили 300 заключенных

30 июля 2013, 07:47

В Пакистане вооруженные гранатометами и тяжелыми пулеметами талибы устроиши штурм тюрьмы и освободили 300 заключенных.

Пакистанский полисмен

Боевики движения "Талибан" в ночь на вторник, 30 июля, совершили нападение на тюрьму в городе Дера-Исмаил-Хан на северо-западе Пакистана.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

Как заявили представители движения, в результате нападения им удалось освободить около 300 заключенных.

В свою очередь, официальные власти признали факт нападения на тюрьму, но не подтвердили информацию о массовом побеге заключенных.

Нападение на тюрьму, рассказали представители пакистанских силовых ведомств, пожелавшие остаться неназванными, началось с мощного взрыва, устроенного боевиками у здания пенитенциарного заведения. Затем талибы привели в действие восемь менее мощных взрывных устройств, подорвав внешнюю стену тюрьмы.

Через образовавшиеся проломы в здание тюрьмы приникли не менее восьми боевиков, переодетых в полицейскую форму. Одновременно тюрьма со всех сторон подверглась обстрелу из гранатометов, боевики также применили и ручные гранаты.

В тюрьме в Дера-Исмаил-Хане содержится около пяти тысяч заключенных, в том числе, заявили представители местного управления исполнения наказаний, около 40 "особо значимых". Скольким заключенным удалось выбраться на свободу, они уточнять не стали, заявив лишь, что шестерых сбежавших удалось задержать, когда они пытались скрыться из города на автомобиле.

Представители руководства городской полиции сообщили, что власти недавно получили предупреждение о готовящемся нападении на тюрьму в Дера-Исмаил-Хане, однако не ожидали, что оно произойдет столь скоро. По состоянию на раннее утро 30 июля, заявили они, здание тюрьмы взято в кольцо военными.

При этом активную фазу операции по освобождению тюрьмы планируется начать после рассвета, так как в темное время суток трудно отличить переодетых в форму боевиков от настоящих полицейских.

Нападение на тюрьму в Дера-Исмаил-Хане совершено в преддверии выборов президента Пакистана, назначенных на 30 июля.

Напомним, как сообщал "Главред", в ночь на 23 июня в палаточном лагере на севере Пакистана, у подножия горы Нанга-Парбат, от 10 до 12 вооруженных людей туристов, среди которых были трое украинских альпинистов.

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