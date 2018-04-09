В Индии школьный автобус упал в пропасть: 27 детей погибли, фото

В северном штате Индии Гимачал-Прадеш школьный автобус слетел с обрыва, погибли 30 человек, из них 27 детей.

Как сообщает The Тimes of India, среди погибших также 67-летний водитель и две учительницы.

По информации местных СМИ, автобус вез домой около 40 учеников частной школы. Свидетели рассказали, что водитель, 64-летний ветеран, потерял управление на крутом повороте, и автобус свалился в обрыв с высоты около 60 метров.

Сообщается, что количество жертв может возрасти, так как многие ученики остаются заблокированными среди обломков автобуса. В критическом состоянии находятся еще восемь учеников. Один мальчик выжил, потому что выпал во время крушения автобуса из окна.

Напомним, ранее в американском городе Чаттануга (штат Теннесси) школьный автобус врезался в дерево, погибли шесть человек, 23 ребенка попали в больницу.