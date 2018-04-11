В Московском автосалоне-2018 отказываются участвовать 30 мировых брендов

От участия в Международном московском автомобильном салоне "ММАС-2018", который пройдет в этом году с 29 августа по 9 сентября в столице России, уже официально отказались 30 ведущих мировых компаний.

Отказ от участия в российском автошоу "Известиям" подтвердили представители компаний Audi, BMW, Mini, Mazda, Volvo, Toyota, Lexus, Mercedes-Benz, Smart, Land Rover, Jaguar, Skoda, Nissan, Datsun, Infiniti, Cadillac, Chevrolet, Ravon, Subaru, Suzuki, Chery, Peugeot, Citroёn, Porsche, Honda, Geely, Changan, SsangYong, Hawtai, Haima.

В компаниях объясняют свой отказ от участия в Московском автосалоне-2018 тем, что растраты на поездку в Москву будут неэффективным расходованием рекламного бюджета.

Свое участие подтвердили всего лишь восемь автопроизводителей. Это автоконцерны Lada, Hyundai, Renault, Kia, УАЗ, Lifan, Haval, Volkswagen. Новые модели будет представлять только "АвтоВАЗ".

Отмечается, что российский автосалон в минувшем году посетили лишь 11 компаний.

Напомним, в фокусе Шанхайского автосалона, который на сегодня является самой важной автовыставкой в мире, была обозначена электромобильность и использование сетевых технологий в автомобилестроении.