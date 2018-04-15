Британия готовит ответ на вероятную кибератаку со стороны РФ — западные СМИ

Спецслужбы Великобритании готовятся к возможной кибератаке на РФ, если Москва попытается вмешаться в работу британской инфраструктуры.

Как сообщает Sunday Times со ссылкой на источники в органах безопасности, Британия готова к проведению наступательной кибероперации против РФ, если Москва будет вредить национальной критической инфраструктуре.

Речь идет прежде всего о Национальной медицинской системе или сети ЛЭП, которые уже находятся "в режиме высокой готовности к отражению кибератак".

"Великобритания будет действовать исключительно в рамках закона. Невозможно полностью исключить вероятность того, что они найдут способ, чтобы навредить нам.

Если они агрессивно будут пытаться преследовать нас, мы точно сможем ответить им. Однако, в отличие от РФ, мы придерживаемся закона, поэтому любые наши действия будут пропорциональными", — сказал собеседник издания.

Сообщается, что британские спецслужбы готовятся также и к возможному обнародования пророссийскими хакерами компромата на чиновников британского правительства.

Напомним, ранее администрация президента Дональда Трампа заявила о том, что Россия причастна к согласованной операции по получению несанкционированного доступа к компьютерным системам, связанных с энергетическими сетями и прочей важной инфраструктурой США.