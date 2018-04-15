"Все умерли": дочь родила ребенка от собственного отца – и тот устроил бойню

В Северной Каролине дочь родила малыша от своего биологического отца. Все закончилось трагедией.

Стивен Падл сначала застрелил свою дочь и их семимесячного сына, затем убил приемного отца Кэти, после чего покончил с собой, пишет Life со ссылкой на The Sun.

Об отношениях Стивена и его дочери стало известно в начале этого года. 18-летняя Кэти через социальные сети разыскала своих родителей, которые отдали ее на удочерение в 1998 году. Однако когда девушка переехала к ним, то между ней и Стивеном завязались отношения. Они пытались это скрывать, но супруга Стивена и две другие его дочки все равно узнали правду и съехали из семейного дома.

Стивен развелся с 37-летней Алиссой и вскоре опубликовал в Сети фотографии свадьбы с Кэти, на которых присутствовали даже родители мужчины. Узнав о случившемся, полиция арестовала обоих.

Когда правда всплыла наружу, то Кэти приняла решение прекратить отношения со своим отцом. Это и толкнуло мужчину на отчаянный шаг. Сначала Стивен расправился с их сыном, а затем направился в дом, где жили Кэти и ее приемный отец. После этого мужчина покончил с собой.

О кровавой бойне в полицию сообщила его мать: "Его жена рассталась с ним вчера по телефону. Она в Нью-Йорке, и он сказал мне, что был на пути к ней, убив ребенка. Он попросил позвонить в полицию и сказал не идти в дом".

Ранее в США в зале суда заместитель прокурора застрелил подростка Джозефа Хейнса, которого обвиняли в угрозе применения оружия.