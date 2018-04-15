Opera объявила о прекращении работы своего сервиса VPN

Сервис Opera VPN, который позволяет обойти блокировки, прекращает работу с 30 апреля.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте сервиса. При этом причины, по которым принято решение о закрытии, не указываются.

Владельцам платного пакета Opera Gold будет предоставлена возможность в течение года бесплатно пользоваться сервисом SurfEasy Ultra VPN, отмечается в сообщении.

Владельцам других пакетов пообещали предоставить скидку на 80% на VPN от SurfEasy. Для перехода будет достаточно обновить приложение Opera VPN для iOS и Android до последней версии.

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Отметим, что о прекращении работы Opera VPN ряд СМИ и пользователей сообщали еще 12 апреля. Однако на тот момент официального заявления компании не было.

При этом в браузере Opera от одноименной компании есть встроенный VPN. Вероятно, он продолжит работу.

13 апреля – после решения о блокировке мессенджера Telegram – Opera VPN возглавил топ запросов пользователей российского магазина приложений App Store.

Напомним, в Москве суд рассмотрел и удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке в стране Telegram из-за отказа предоставлять ФСБ ключи для расшифровки данных, которые позволили бы получить спецслужбам доступ к переписке.

Позже основатель сервиса Telegram Павел Дуров написал, что в новых версиях мессенджера будет содержать встроенный VPN, который автоматически будет обходить блокировку, установленную российскими властями.

В то же время в Сети публиковались несколько способов, как обойти блокировку Telegram.

Как сообщалось, после нашумевшей блокировки мессенджера Telegram в Госдуме России выступили с инициативой запретить использование VPN-сервисов.