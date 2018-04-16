Россияне отправили в Сирию "забитый" боевой техникой корабль: фото

Крупный российский десантный корабль "Орск", имеющий груз военной техники на борту, вошел в акваторию Средиземного моря и взял курс к берегам Сирии.

Такое сообщение в понедельник, 16 апреля, опубликовало турецкое издание Dogan. Согласно имеющимся данным, корабль направляется в сирийский порт Тартус – туда, где находится база материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Средиземном море.

Журналисты портала Bosphorus Observer, отслеживающего передвижение корабелй в Босфорском проливе, опубликовали в сервисе микроблогов Twitter фотоснимки военной техники на палубе "Орска". Известно, что судно перевозит среди прочего бронетранспортеры "БТР-80" с радиоэлектронными комплексами "Пелена-6БК2", предназначенными для защиты от радиоуправляемых взрывных устройств, грузовики модели "КамАЗ", бензовозы "Урал-4230" и бронеавтомобили "Тигр".

Напомним, ранее россияне рассказали о том, кто, по их мнению, является виновником недавней химатаки в Сирии.