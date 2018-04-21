"Уничтожить хищника сможет только хищник". Эксперт оценил возможный бунт олигархов РФ против Путина

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар считает, что в России бунт олигархов против президента страны Владимира Путина из-за санкций США, если он даже произойдет, вряд ли заставит лидера страны поменять поведение.

В РФ "уничтожить хищника сможет только хищник", рассказал аналитик во время чата на "Главреде".

"В России есть олигархи, а есть "силогархи". "Силогархия" сформировалась в путинский период ("силогархия" — силовик и олигарх в одном лице)", — отметил собеседник.

По его словам, "силогархом" номер один в стране является сам Путин. "Бунт олигархов, если он даже будет иметь место, вряд ли что-то даст. Поэтому не случайно они выводили и продолжают выводить свои активы и сохранять их за пределами России", — добавил гость.

"Они не имеют власти над силовиками. А "силогархи" — имеют. Угроза для Путина идет именно из круга "силогархии". Таких немного. Они находятся в ближайшем кругу Путина — врагов не держат далеко, их держат рядом. "Силогарх" номер два в России — это Игорь Сечин, в распоряжении которого крупнейшая российская компания — "Роснефть", — подчеркнул Гончар.

"Он всячески демонстрирует лояльность Путину, но это не значит, что он не имеет других планов. Поэтому уничтожить хищника сможет только хищник. Возможно, Сечину это удастся. Но это не значит, что таким образом в России появится новое качество власти", — заявил эксперт.

Ранее российский политолог и публицист Андрей Пионтковский говорил, что в РФ из-за санкций США произошел раскол элит на несколько частей, одна из них хочет перераспределить между собой деньги другой.

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