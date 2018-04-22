В США голый мужчина расстрелял посетителей ресторана, есть жертвы: фото

В американском городе Нэшвилл в штате Теннесси 22 апреля полностью раздетый мужчина возле ресторана Waffle House расстрелял в упор двоих посетителей, а затем зашел в помещение и открыл огонь.

Как сообщает CNN, одному из посетителей удалось выбить винтовку из рук голого убийцы, после чего он мгновенно скрылся в неизвестном направлении до приезда полиции.

По информации правоохранителей, в результате вооруженной атаки на ресторан на месте было убито три человека, еще один умер позже в больнице. Два человека госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.

Отмечается, что подозреваемого пока не задержали, но его личность установлена — это 29-летний Трэвис Рейнкинг из города Мортон в штате Иллинойс.

Напомним, в американской Луизиане арестовали двух учащихся начальной школы Bonne Ecole за распространение детской порнографии. Школьница прислала другу свои обнаженные фотографии, а тот разослал их "многим другим учащимся школы" с помощью Snapchat.