Порноактриса Сторми Дэниэлс решила засудить президента Трампа

Американская порноактриса Сторми Дэниелс (настоящее имя - Стефани Клиффорд), подала исковое заявление против президента США Дональда Трампа, обвинил его в клевете из-за того, что он назвал ее действия "мошенничеством".

Такое сообщение во вторник, 1 мая, опубликовало агентство Reuters.

Согласно имеющимся данным, в иске говорится о высказываниях американского лидера в сервисе микроблогов Twitter по поводу создания фоторобота мужчины, угрожавшего Дэниелс после того, как она решила рассказать журналистам о своем сексе с Трампом.

"Называя инцидент "мошенничеством", утверждение господина Трампа можно понимать так, что госпожа Клиффорд придумала само преступление и существование нападавшего, который ей угрожал", – заявил адвокат актрисы Майкл Авенатти.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Дэниэлс стала самой популярной актрисой на известном порносайте PornHub.