"Взять и засудить". Трамп захотел компенсации от порноактрисы Сторми Дэниелс

Президент США Дональд Трамп объявил о своем намерении взыскать через суд компенсацию за моральный ущерб с порноактрисы Сторми Дэниелс (настоящее имя которой Стефани Клиффорд).

Такое сообщение опубликовано на его странице в сервисе микроблогов Twitter.

Порноактриса настаивает, что в 2006-2007 годах Трамп имел с ней внебрачную связь.

Президент США Трамп заявил журналистам, что адвокат Майкл Коэн заплатил Дэниэлс 130 тысяч долларов из его средств – за ее "молчание".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Сторми Дэниелс решила засудить Трампа.