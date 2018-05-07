Зловещий знак: во время инаугурации Путина произошел конфуз

Инаугурация президента России Владимира Путина прошла с провалом.

Ответственные за поднятие флага Российсой Федерации над Кремлем солдаты так и не смогли в самый ответственный момент момент его поднять, как ни старались.

Режиссеры трансляции дважды показывали неудачный процесс подъема, потом бросили это дело и сосредоточились на крупных планах триколора и заранее поднятом флаге на другом, золотом шпиле.

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Стоит отметить, что в 2012, когда Путин давал присягу, заступая на своей третий президентский срок, солдаты без труда подняли флаг.

Напомним, в понедельник, 7 мая Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента РФ. Он официально стал главой государства еще на шесть лет.

Фотогалерея Инаугурация Владимира Путина-2018

Напомним, президентские выборы Путин в 2018-м выиграл с рекордными показателями - за него проголосовали более 56,4 миллиона россиян.

После победы на выборах в 2018 году переизбранный глава государства заявил своим сторонникам, что они вместе с самим Путиным "обречены на успех".