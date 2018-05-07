"Дурные знаки на инаугурации". Астролог спрогнозировал скорую трагедию и уход Путина

Тот факт, что во время инаугурации Владимира Путина над Кремлем в нужный момент не смогли поднять российский триколор, и вся церемония прошла под приспущенным флагом, является неблагоприятным знаком. Об этом в комментарии "Главреду" рассказал астролог Влад Росс.

"Такой знак говорит о том, что Россию ждет какое-то скорбное событие. И возможно оно уже этим летом, а именно — во второй половине июля-августе. Вот как недавно вся Россия была потрясена трагедией в Кемерово, так и летом может произойди какая-то подобная катастрофа", - заявил астролог.

Росс добавил, что "это еще не все дурные знаки".

"В этот день как раз была полная в ущербе Луна (после полнолуния Луна начинает убывать, и на ее диске появляется "ущерб", который постепенно растет, — Ред.), а она всегда считается плохим временем. Хуже не придумаешь времени, чтобы проводить инаугурацию — Луна полная в ущербе, еще и с кармическим Заходящим Узлом Кету. Это всегда сулит ниспровержение власти", - отметил эксперт.

Астролог также отметил, что есть еще один плохой знак — жесткий квадрат между Марсом и Ураном. "Это всегда говорит о том, что произойдет неожиданный уход из власти", - сказал он.

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Росс считает, что все вышеперечисленные астрологические аспекты в день инаугурации говорят о том, что "абсолютно точно, что Путин не продержится до конца своего нового президентского срока".

"Максимальный период, который он может продержаться у власти, связан с цифрой три: то ли это будет три месяца, то ли три года — посмотрим. В любом случае, все указывает, что что-то должно случиться через три месяца или через три года", - резюмировал астролог.

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