Официальный Киев просит повлиять Норвегию на местного производителя головоломок L. A. Larsen, которая в настоящее время во Флеккефьорде выпускает серию паззлов, среди которой есть карта, в которой Крым и Севастополь принадлежат России.

Как сообщает норвежское издание ABC Nyheter, украинским властям об этом стало известно, и посольство Украины в Норвегии отправило письмо в норвежский МИД с указанием, что полуостров незаконно аннексирован Москвой и принадлежит Украине.

"Посольство Украины хочет обратиться за помощью к Министерству иностранных дел Королевства Норвегии с просьбой довести до сведения L. A. Larsen информацию о статусе вышеупомянутых территорий в соответствии с международным правом и незамедлительно прекратить производство таких карт и отозвать уже напечатанный тираж из распространения и продажи", - говорится в письме.

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Фроде Андерсен, глава отдела МИД Норвегии по коммуникациям, отметив в комментарии ABC Nyheter, что в стране не существует каких-лбио правил, связанных с произвосдтвом или продажей такого типа карт и головоломок. По этой причине, отмечает дипломат, у ведомства не оснований для разбирательства в этом деле.

Издание отмечает, что L. A. Larsen выпускает невообразимое количество разных головоломок на многих языках, а также имеет интернет-магазин, ориентированный на норвежский рынок. Производственные мощности компании достаточно небольшое: в настоящий момент на заводе, где производятся настольные игры, работает всего семь человек.

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"Да, мы задавались вопросом, будет ли какая-либо на это реакция", - комментирует прозводство карт генеральный директор компании Ларс Кристиан Ларсен. Его отец начал производство головоломок в 1953 году. Теперь компания, в которой работают семь человек, экспортирует головоломки 30-40 стран мира.

Ларсен подтверждает, что компания продает головоломки с картами, где оспариваемая территория Крыма включена в состав России, но отмечает, что украинские версии пазлов получат Крым в составе Украины.

"У нас две версии. Одна версия сделана для России, которая, к слову, является нашим крупнейшим клиентом. Но мы продаем свою продукцию и в Россию, и в Украину. А в украинской версии Крым указан украинским в версии, которую мы отправляем туда. Это сложный вопрос для нас. Мы не политики. Мы должны поступать так, как нам говорят наши клиенты, и не желаем занимать какую-либо политическую позицию", - отмечает глава компании.

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