Дипломат рассказал, почему назначение Пашиняна ничего не изменит для Армении

Избранный на пост премьер-министра Армении лидер революционного протеста Никол Пашинян получит желанную власть и определенный период времени будет на пике народной популярности.

Однако прогнозировать его будущие успехи сложно по нескольким причинам. Об этом во время чата на "Главреде" заявил дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко.

"Думаю, Пашинян получит желанную власть и некоторое время армяне будут считать, что это их достижения и воля. Прогнозировать, как изменится Армения, трудно по двум причинам. Во-первых, стратегически страна полностью зависит от РФ. Эта зависимость лишает ее пространства для маневра как во внешней, так и во внутренней политике. Во-вторых, сам Пашинян резко изменил тональность своих заявлений и начал исповедовать консервативные устоявшиеся подходы ("Россия - союзник", "Нагорный Карабах - армянская территория" и т.п.). Тревожит, что всю свою политическую карьеру он занимал если не диаметрально противоположную, то все же другую позицию", - почеркнул спикер.

По словам Яременко, из-за стратегической зависимости от России Армения стала для Украины весьма недружественной страной. И сложно прогнозировать, изменит ли данную ситуацию Пашинян.

"Об Армении я бы хотел добавить несколько вещей. Это - близкий родственный нами народ, который, к сожалению, на сегодня формирует вполне недружественное к нам государство", - подытожил дипломат.

Напомним, 8 мая Пашинян был избран премьер-министром Армении на специальном заседании парламента страны.