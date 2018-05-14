В Ватикане полуобнаженная активистка Femen кормила ребенка грудью: видео

Полуобнаженная участница движения Femen кормила ребенка грудью на центральной площади Ватикана − пьяцца Сан Пьетро − во время воскресной мессы, которую служил Папа Римский Франциск.

На теле женщины были нанесены несколько надписей Alma Mater (в переводе с латыни − мать кормящая). Как сообщается на официальном интернет-портале Femen, протест был направлен против католической церкви, осуждая ее позицию насчет абортов, ЛГБТ-сообщества и насилия против женщин.

Кроме того, активистки Femen потребовали от Папы Римского признать право женщин невозбранно кормить детей грудью − в любом месте и в любое время.

На пьяцца Сан Пьетро активистку задержали и немедленно увели правоохранители. Также полицейские задержали нескольких журналистов, снимающих акцию протеста.

Напомним, ранее сообщалось о том, что полуголая активистка Femen атаковала президента Чехии Земана.