"Северный поток-2" не должен быть построен - Politico

15 мая 2018, 19:07

Прокладка трубопровода "Северный поток-2" - это плохая сделка для Европейского союза и плохая сделка для Украины, и она не должна продолжаться.

Негативное влияние "СП2" окажет как на Украину, так и на ЕС, считает Конрад Шиманский.

Об этом пишет в своей колонке для Politico Конрад Шиманский, госсекретарь по делам Европы МИД Республики Польша. "Главред" публикует полный перевод статьи.

ЕС следует сосредоточиться на целесообразности проекта, но в последнее время дебаты гораздо больше идут по вопросу того, что прокладка спорного газопровода из России в Германию идет по дну Балтийского моря.

В настоящее время обсуждение сосредоточено вокруг украинского газового транзита после 2019 года, когда нынешний контракт с Россией истечет, а "Северный поток-2" запустится. Это происходит потому, что канцлер Германии Ангела Меркель недавно признала важность поддержания поставок газа через Украину и политическое измерение газопровода. 

Но мы не должны допустить, чтобы дискуссия по "Северному потоку-2" перешла в торг по количеству транзита, который сделает для ЕС приемлемым согласование проекта. Как только "Северный поток-2" будет открыт, а "Газпром" будет иметь технические возможности для обслуживания своих западноевропейских покупателей без украинской ГТС, любая сделка такого рода будет основана исключительно на доброй воле России, что вряд ли подразумевает железную гарантию.

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Поддержка независимости Украины и содействие украинским реформам имеет решающее значение для стабильности нашего континента. Поддержание транзита через Украину после 2019 года, безусловно, имеет первостепенное значение для достижения этой цели. Урезание транзита будет означать резкий удар по украинскому бюджету, поскольку прибыль от транзита составляет около 3 процентов ВВП страны. Что еще важней, если Россия может прекратить поставки в Украину без прекращения транзита в Западную Европу, геополитическое положение Киева станет гораздо более уязвимым.

Вот почему Польша поддерживает участие Евросоюза в трехсторонних переговорах с Украиной и Россией по этому вопросу. Однако, одного участия недостаточно

Для России обход Украины является главным геополитическим обоснованием "Северного потока-2". Крайне маловероятно, что Москва откажется от этой цели, как только газопровод будет проложен. Сохранение значительной части транзита через территорию Украины можно и нужно согласовать на трехсторонних переговорах - тогда как слепая вера в то, что "Газпром" выполнит свои обещания, была бы наивной.

К сожалению, за Россией тянется длинная история игнорирования собственных деклараций и обязательств, особенно когда речь идет об Украине. Это было очевидно на примере аннексии Россией Крыма и во время агрессии на востоке Украины в 2014 году – это фундаментальное нарушение международного права, а также нарушение гарантий по Будапештскому Меморандуму. В марте также случилось незначительное, но показательное событие, когда Россия заявила о разрыве газовых контрактов, а также остановила предварительно оплаченные поставки в Украину природного газа после решения Стокгольмского арбитража не в пользу "Газпрома".

The National Interest Киев беспокоится только о своих деньгах за транзит

Негативное влияние "Северного потока-2" не ограничивается одной Украиной. Трубопровод также будет иметь политические и экономические последствия для ЕС, усугубляя нашу зависимость от России и приводя к квазимонополии единого маршрута поставок. Кроме того, повышенный уровень концентрации рынка в Германии негативно скажется на других рынках, особенно в странах Центральной и Восточной Европы.

Энергетическая политика ЕС требует полностью функционирующего оптового рынка газа, который основывается на конкуренции между европейскими газовыми узлами. "Северный поток-2" облегчит "Газпрому" установление дискриминационных цен и других анти-конкурентных практик, к каковым он прибегал неоднократно в прошлом, что было доказано антимонопольным расследованием Комиссии. В худшем случае Россия может даже часть стран отрезать от поставок.

Правила либерализованного энергетического рынка, обеспечивающие свободный поток природного газа внутри Евросоюза, могут оказать помощь, однако доставка необходимого количества топлива в восточном направлении может оказаться физически невозможной. Кроме того, предполагается, что природного газа будет достаточно на западных рынках для того, чтобы направить его с помощью реверса обратно в Центральную Европу, но подобный вариант будет полностью зависеть от Газпрома, как только "Северный поток-2" будет построен.

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Именно поэтому Польша твердо убеждена, что "Северный поток-2" не должен продвигаться вперед. Вместо этого мы должны работать над устранением несправедливой коммерческой практики "Газпрома". К сожалению, теперь выясняется, что антимонопольное разбирательство Комиссии может завершиться без штрафов и не повлияет на какие-либо уступки со стороны "Газпрома".

Одним из наиболее острых вопросов является своевременное принятие обновленной газовой директивы, в которой должно указываться, что правила ЕС применяются ко всем газопроводам — не только между членами ЕС, но газопроводам третьих стран. Это необходимо для обеспечения адекватной конкуренции и безопасности поставок. Если мы не сможем применить наши собственные правила к "Северному потоку-2", который вредит нашему рынку и, очевидно, наносит ущерб нашему важному партнеру Украине, то авторитет к нам, как к Союзу, будет серьезно подорван.

В динамично меняющейся международной обстановке мы тратим миллиарды евро из ЕС и национальных бюджетов на повышение нашей энергетической безопасности. Но если мы позволим "Северному потоку-2" увеличить доминирующее положение "Газпрома", все наши усилия будут напрасными.

Даже если трубопровод принесет пользу Германии и России в краткосрочной перспективе, Европа в конечном итоге проиграет, а Россия превратится в единственного победителя.

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