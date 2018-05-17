Свадьба принца Гарри и Меган Маркл: все скандалы – от голых сосков до семейных "скелетов"

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится уже 19 мая.

Церемония назначена на 12:00 по лондонскому времени (10:00 – по киевскому). Принц Гарри и его невеста обменяются брачными клятвами в часовне святого Георгия. Эта часовня является особым местом для членом британской королевской семьи, ведь ее представители часто бывают там на пасхальном богослужении.

Трансляцию будет вести телеканал BBC, начиная с 09:00 по лондонскому местному времени.

Накануне королевской свадьбы "Главред" решил вспомнить историю любви и главные скандалы, связанные с этой парой.

Принц Гарри и Меган Маркл: как познакомились

Первая новость о романе принца Гарри с простолюдинкой появилась в конце октября 2016 года. Про роман разнюхали папарацци из британского издания The Sunday Express. До этого принца уже не раз "женили" – но в этот раз журналисты не промахнулись.

При этом многим этот роман пришелся не по душе. На то есть ряд причин:

у Меган незнатное происхождение,

она уже была замужем и разведена (в 2011-м актриса вышла замуж за продюсера Тревора Энгельсона после 7 лет отношений и развелась через два года),

Меган старше Гарри на три года,

мама Маркл – афроамериканка, а отец – ирландец. Такая родня тоже немногим пришлась по душе.

Несмотря на все это, именно Маркл примерит завтра свадебное колечко.

В своем первом совместном телеинтервью Гарри признался, что ничего не слышал о Меган до самой первой встречи.

"Я не знал о Меган ничего ровно до того момента, как наш друг сказал мне: "Это Меган Маркл". Я: "Окей, а что-нибудь еще про нее можно узнать? Небольшой бэкграунд... Чем она вообще занимается?" Так что я не смотрел до этого "Форс-мажоров", я ничего не слышал о Меган, и был очень приятно удивлен, когда вошел в комнату и увидел ее в первый раз", – рассказал Гарри.

Знакомство принца Гарри и Меган Маркл состоялось в июле 2016 года, когда Меган находилась в Лондоне, на слепом свидании, которое им организовала общая подруга. По данным инсайдеров, своим счастьем парочка обязана жене школьного друга принца Гарри – дизайнеру Мише Нону. Она приятельница его кузин, принцесс Евгении и Беатрис, а также близкая подруга Меган.

За первым свиданием последовало еще два в Лондоне. А после этого Гарри улетел в длительное путешествие в Ботсвану, а Меган вернулась в Торонто на съемки сериала "Форс-мажоры". Через три недели Гарри удалось уговорить Меган присоединиться к нему в африканском путешествии.

Предложение принц Гарри сделал лишь в начале ноября 2017 года. Произошло это весьма прозаично – на кухне в их коттедже Кенсингтонского дворца.

"Это был наш обычный вечер. Мы были в нашем доме, жарили курицу, и вдруг меня настиг удивительный сюрприз. Это было так мило, так естественно и очень романтично", – призналась впоследствии Маркл.

А Гарри уточнил: "Она даже не дала мне договорить и дважды спросила: "Могу ли я сказать "да" прямо сейчас"? Затем мы бросились друг другу в объятия, а кольцо все еще оставалось в моей руке, и я спросил: "Могу ли я отдать тебе кольцо?" А она: "Ах да, кольцо!"

Об истории любви Меган Маркл и принца Гарри уже даже сняли фильм:

А теперь от романтики – к скандалам.

Меган Маркл и ее нижние белье

После объявления помолвки с принцем Гарри журналисты стали следить за Меган с особой внимательностью. И стоит признать, что несколько раз Маркл повод для упреков.

Первый конфуз произошел с ней как раз в день объявления помолвки. Для первого официального выхода с принцем Гарри актриса умудрилась выбрать старые туфли на шнуровке от Aquazzura. Мало того, что обувь была грязной, так еще и подошва туфель оказалась стертой. Маркл в тот раз хорошо досталось от поборников моды.

Еще одним промахом, связанным с обувью, стали туфли-лодочки от Jimmy Choo: они явно были ей велики.

Стоит отметить, что у Меган довольно крупная нога – 39 размера – и есть шишки в области больших пальцев. Так что, возможно, обувь большего размера она подбирает специально – для комфортной ходьбы.

Очередным промахом стала мятая юбка миди от английской марки Joseph. Более того, сквозь нее просвечивалось нижнее белье Маркл. Критики однозначно заявили, что это явно недопустимо для будущего члена королевской семьи.

Кроме того, Меган умудрялась надевать пальто в тон попоне пони – талисмана Королевского полка Шотландии, а на церемонию Endeavour Fund Awards в Лондоне прийти с проплешинами в бровях.

Меган Маркл и голая грудь

В середине марта этого года в сеть слили небольшой, но весьма пикантный ролик, на котором будущая супруга принца снимала сама себя топлесс.

Появление подобного видео должно быть для Маркл особенно обидным, так как став невестой титулованной особы, она удалила все личные аккаунты из Сети (этого требовал Кенсингтонский дворец). Не удивительно, что сейчас принц Гарри и Меган Маркл официально так и не признали подлинность данных фото- и видеоматериалов.

Меган Маркл: скандалы в неблагородном семействе

За пару недель до свадьбы брат невесты, Томас Маркл-младший, призвал королевскую семью не делать ошибку.

Он обратился к ее жениху, британскому принцу Гарри Виндзору с открытым письмом: "Я поражен, почему вы не видите настоящую Меган? Ту, которую видит весь мир! Она пытается сыграть роль принцессы, как престарелая голливудская актриса, ниже среднего уровня".

А сестра Меган пообещала написать о невесте разоблачающую книгу.

Кроме того, отец Меган Маркл отказался приехать на свадьбу дочери. Причиной стал скандал из-за постановочных фото.

Пресса заплатила Тому круглую сумму за то, чтобы он позировал для серии снимков.

А вот мать Меган Маркл – Дория Рагланд – на свадьбу уже прибыла. Правда, любящее чадо так и не встретило родительницу в аэропорту. Дорию приехала встречать личная помощница Меган Эми Пикерилл и еще один помощник, который занимался багажом гостьи.

К Кенсингтонскому дворцу Дориа везли в тонированном "Ягуаре" в сопровождении кортежа охраны.

Так как отец на свадьбу дочери не приедет, то, возможно, именно мать поведет Меган под венец. Среди других кандидатов на роль "проводника" называют брата Гарри – принца Уильяма и его отца – принца Чарльза. Некоторые даже предполагают, что Меган гордо продефилирует к алтарю одна.

Напомним, культовый певец сэр Элтон Джон не получил приглашения в качестве гостя на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл. Однако на церемонии Джон сыграет.