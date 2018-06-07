Трамп забыл слова песни "Боже, храни Америку!"

В ходе патриотической церемонии в Белом доме президент США Дональд Трамп забыл слова национальной песни "Боже, храни Америку!"

Как сообщает издание The Sun, стоя перед военным хором, Трамп начал петь первую сточку песни, но не закончил ее. Далее президент подпевал только фразе God Bless America! ("Боже, храни Америку!").

"Мы любим нашу страну. Мы уважаем наш флаг. И мы всегда гордо встаем, исполняя национальный гимн", - сказал Трамп после того, как хор допел песню.

В январе 2018 года Трампа уличили в том, что он не знает слов национального гимна США. Так, BBC News опубликовал видео, на котором президент поет, не попадая в слова куплета.

Ранее сообщалось, что президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон разругались во время телефонных переговоров, которые были посвящены экономической политике США.