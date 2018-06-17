Македония получила новое название

Главы МИД Греции и Македонии Никос Котзиас и Никола Димитров подписали соглашение о переименовании бывшей югославской республики в Республику Северная Македония.

Как сообщает Reuters, документ был подписан в греческой деревне Псарадес, которая расположена на границе Греции, Македонии и Албании.

Теперь документ должент быть одобрен парламентами двух стран и на референдуме в Македонии. В рамках договоренностей Греция обязывается снять все свои возражения против вступления переименованной республики в ЕС и НАТО.

Соглашение положило конец спору, который длился между странами с 1991 года, портил их отношения и задерживал вступление балканского государства в ЕС и НАТО, членом которых является Греция. Причиной конфликта было название бывшей югославской республики, которое полностью совпадает с наименованием области на севере Греции.

Напомним, в начале марта в столице Македонии Скопье прошли массовые протесты против переименования страны. Митингующие требовали, чтобы премьер-министр прекратил переговоры с Грецией по поводу названия страны. В дипломатических кругах тогда рассказывали, что как возможные варианты нового названия страны рассматриваются Северная Македония, Новая Македония или Верхняя Македония.