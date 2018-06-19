"Крым не российский". В Госдепе США озвучили политику по полуострову

Представитель Государственного департамента США заявил, что политика страны в отношении захваченного Российской Федерацией Крыма остается неизменной.

Штаты поддерживают территориальную целостность Украины в рамках ее международно признанных границ, сказал он во время телефонного брифинга, комментируя появившуюся информацию, что президент Дональд Трамп считает полуостров "российским", пишет "Интерфакс-Украина".

По словам представителя Госдепа, санкции государства в отношении РФ по Крыму "будут оставаться в силе до тех пор, пока Россия не прекратит свою оккупацию и не вернет Крым Украине".

Ранее портал BuzzFeed со ссылкой на два дипломатических источника писал, что Дональд Трамп заявил лидерам стран G7 (Британия, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония), что Крым является "российским", поскольку все его жители говорят на русском языке.

Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс говорила, что не знает о возможном заявлении американского лидера о "российском" полуострове. По ее словам, сведения о якобы словах главы государства были сообщены журналистам, о них нет информации.