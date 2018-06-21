Немецкое издание пожаловалось на сексуальное домогательство к своей журналистке на ЧМ-2018

Сексуальное домогательство не является нормой, подчеркнуло DW.
В Российской Федерации репортер испанской версии немецкого издания Deutsche Welle Джулия Гонсалез, освещавшая Чемпионат мира по футболу 2018, подверглась сексуальному домогательству.
Сексуальное домогательство не является нормой, говорится в аккаунте DW в Twitter.
"… Это нужно остановить. На футболе и в других местах", — отмечается в сообщении издания.
A DW reporter was sexually harassed while covering the #WorldCup. @JULIETHCGT was kissed, groped by a man while reporting from Moscow.— DW Sports (@dw_sports) June 20, 2018
The incident can be seen here (00:13).
Sexual harassment is not okay. It needs to stop. In football, and elsewhere.pic.twitter.com/O0S1a1F4Es
Напомним, ЧМ по футболу в России стартовал 14 июня, турнир продлится до 15 июля. Ранее сообщалось, что в столице страны Москве во время репортажа к журналистке Джулии Гонсалез подбежал мужчина, схватил за грудь и поцеловал.