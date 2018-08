Немецкое издание пожаловалось на сексуальное домогательство к своей журналистке на ЧМ-2018

В Российской Федерации репортер испанской версии немецкого издания Deutsche Welle Джулия Гонсалез, освещавшая Чемпионат мира по футболу 2018, подверглась сексуальному домогательству.

Сексуальное домогательство не является нормой, говорится в аккаунте DW в Twitter.

"… Это нужно остановить. На футболе и в других местах", — отмечается в сообщении издания.

A DW reporter was sexually harassed while covering the #WorldCup. @JULIETHCGT was kissed, groped by a man while reporting from Moscow.



The incident can be seen here (00:13).



Sexual harassment is not okay. It needs to stop. In football, and elsewhere.pic.twitter.com/O0S1a1F4Es