"Очень хороший малый". Макаревич рассказал о "походе" Вакарчука в президенты

Российский музыкант, лидер группы "Машина Времени" Андрей Макаревич заявил, что лидер украинского музыкального рок-коллектива "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук не видит себя политиком.

Вакарчук "замечательный музыкант, хороший малый очень", рассказал фронтмен в эфире радио "Эхо Москвы".

"Я с ним знаком… И я думаю, что всю эту клюкву (про выдвижение певца на должность президента — Ред.) кто-то развешивает без его участия… Главное, он себя не видит политиком. Ну зачем ему это нужно?", — отметил собеседник.

Напомним, в 2017-м году Святослава Вакарчука пригласили в Центр демократии, развития и верховенства права (Center on Democracy, Development and the Rule of Law) при Стэндфордском университете — частный университет в США.

В СМИ появилась информация, что музыканта готовят в президенты Украины. Сам исполнитель говорил, что власть его не интересует. Артист утверждал, что учится в Стэнфорде и изучает государствообразование, но "не для того, чтобы выучиться на президента, а для того, чтобы иметь возможность предметно задавать вопросы и выдвигать квалифицированные требования представителям власти".

В то же время лидер "Океану Ельзи" подчеркнул, что не может стоять в стороне от событий в Украине и назвал десять нововведений, которые необходимы государству. Ознакомиться с назваными Вакарчуком пунктами можно здесь.