В России ввели штрафы за использование анонимайзеров и VPN-сервисов

Президент России Владимир Путин 28 июня подписал закон о введении штрафов за использование анонимайзеров и VPN-сервисов.

Согласно новому закону, штрафовать будут операторов поисковых систем в случае, если те продолжат выдавать ссылки на ресурсы, включенные Роскомнадзором в перечень запрещенных сайтов, и не будут исполнять обязанности по получению доступа к реестру Роскомнадзора, передает "Радио Свобода".

Для физических лиц установлены штрафы в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч, для юридических – от 500 до 700 тысяч рублей. Также провайдеров обязали предоставлять все данные о владельцах средств обхода блокировок и сведения об уведомлении их владельца о необходимости размещения данных для идентификации.

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Напомним, 13 апреля в столице РФ Москве Таганский районный суд рассмотрел и удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке в стране Telegram из-за отказа предоставлять ФСБ ключи для расшифровки данных, которые позволили бы получить спецслужбам доступ к переписке.

Позже основатель сервиса Telegram Павел Дуров написал, что в новых версиях мессенджера будет содержать встроенный VPN, который автоматически будет обходить блокировку, установленную российскими властями.