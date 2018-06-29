В США ответственность за расстрел в школах возложили на порнографию

Представитель Республиканской партии от американского штата Теннесси Дайан Блэк сделала интересное заявление: Блєк считает, что порнография и фильмы, в которых демонстрируют жестокость, - одни из причин стрельбы в школах.

Об этом сообщает телеканал CNN.

"Почему сейчас дети стали настолько жестокими? Что заставляет их так поступать?... Порнография. Она общедоступна. Вы можете найти ее на полке в продуктовом магазине... Все это в широком доступе и без присмотра родителей", — считает политик.

Однако при этом каких-то конкретных примеров связи порнографии с происходящими в школах США расстрелами политик не привела. Неудивительно, что слова Блэк вызвали негодование множества американцев.

"Несмотря на имеющиеся в ее распоряжении данные и сведения экспертов, Блэк решила ополчиться на "порнографию в продуктовом магазине" за стрельбу в школах. При этом она даже не заикнулась о журналах, в которых нахваливают оружие", — написала в Twitter одна американка.

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С начала 2018 года в США произошло 23 инцидента со стрельбой в школах, в результате которых погибли или пострадали люди.

Самым крупным из них стало нападение на школу в Паркленде, Флорида - в результате расстрела погибли 17 учеников и преподавайтелей школы. Преступление совершил бывший ученик школы Николас Круз.