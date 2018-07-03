"П***ц, пацаны, че с ней делать?": на ЧМ-2018 мексиканцы оставили бармену голую и пьяную россиянку

Болельщики, прибывшие в РФ на ЧМ-2018, снова отличились: на этот раз мексиканские болельщики устроили в местном баре пьянку, после которой на столе - внимание - осталась малоадекватная пьяная и полностью обнаженная россиянка.

Местную "фанатку футбола" обнаружил утром на столе один из сотрудников бара.

"Минувшей ночью хуаны оставили на столе одного из пабов наташу. Видимо, в качестве чаевых", - говорится в комментарии к видео.

Также, судя по видео, сотрудник бара крайне озадачен вопросом о том, как ему действовать в этой ситуации.

"П*здец, пацаны, че с ней делать подскажите?" - обращается он за советом.

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Напомним, ранее фанат-аргентинец занялся сексом с россиянкой прямо во время матчей ЧМ-2018.