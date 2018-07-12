В США в стрип-клубе арестовали порноактрису, рассказавшую о сексе с Трампом

В городе Коламбус (Огайо) правоохранители задержали и поместили под арест порноактрису Сторми Дэниэлс (настоящее имя − Стефани Клиффорд), ранее вызвавшую громким скандал своими заявлениями о том, что с ней изменял супруге Мелании нынешний президент США Дональд Трамп.

Информацию об аресте Дэниэлс на своей странице в сервисе микроблогов Twitter озвучил ее адвокат Майкл Авенатти.

По его словам, порноактриса сейчас гастролирует по США с программой эротических танцев и была задержана во время выступления в одном из стриптиз-клубов Колумбуса.

"Это было подстроено и политически мотивированно. От происходящего веет отчаянием. Мы будем бороться против всех фиктивных обвинений", − написал Авенатти.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Дэниэлс рассказала о сексе с Трампом, а потом решила его засудить.