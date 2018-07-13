Trump Tower строили на деньги от "Запорожстали" - СМИ

В США вот-вот разразится новый скандал, касающийся строительства и инвестирования в Trump International Hotel and Tower Toronto. СМИ выяснили, что небоскреб строили в том числе и на деньги, полученные Дональдом Трампом от канадского бизнесмена российского происхождения Алекса Шнайдера.

В частности, газета Financial Times опубликовала расследование, в котором пишет, что Шнайдер тайно выплатил не менее 100 миллионов долларов т.н. "решале", за которые стояли "поддерживаемые Кремлем инвесторы". Посредников в расследовании называют экс-главу "Нафтогаза" Игоря Бакая, который сейчас находится под следствием. Как утверждает FT, платеж был частью серии выплат, "принесших миллионы участникам проекта в Торонто".

Кстати, расследование имеет высокую степень достоверности - оно велось десять месяцев, основано на юридических документах, судебных заявлениях и более чем 20 интервью.

Согласно расследованию, деньги в строительство здания Шнайдер вложил после продажи в 2010 году украинской сталелитейной компании "Запорожсталь", долю в которой продал близким к Кремлю людям под давлением своего партнера Эдуарда Шифрина.

Опрошенные газетой эксперты отмечают, что юридические риски для Трампа будут зависеть от того, знал ли он о происхождении денег партнера.

Еще в мае 2017 года Thе Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что финансировать строительство Trump International Hotel and Tower Toronto мог российский Внешэкономбанк. По данным издания, именно он инициировал сделку по продаже компанией Шнайдера Midland Resources Holding Ltd. доли в "Запорожстали". Собеседники газеты утверждали, что покупателем могло стать юридическое лицо, связанное с российским правительством.

Тогда сообщалось, что американские следственные органы проверяют эту информацию в рамках дела о возможной связи Трампа с Россией.

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Напомним, ранее стало известно, кто из украинских и российских олигархов воспользовался возможностью и прикупил себе в "Башне Трампа" неплохие квартиры.