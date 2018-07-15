Венесуэльский футболист забил гол после смерти

Одному из игроков молодежной сборной Венесуэлы по футзалу Кедуину Индриаго, который погиб в автомобильной катастрофе, на собственных похоронах дали возможность забить последний гол.

Сокомандники погибшего опубликовали видео прощания с ним на странице клуба Индриаго в Facebook.

"Он погиб в аварии на мотоцикле, но мы отдали ему дань уважения на футзальном поле", - гласит подпись к видео.

На видео присутствующие на похоронах футболиста коллеги покойного перепасовывают друг другу мяч и последним движением один из них отправляет мяч в сетку ворот рикошетом об гроб с усопшим, давая ему право забития гола.

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Ранее необычнее похороны прошли в британском городе Лестер. Там тело бывшего водителя экскаватора на его похороны привезли в ковше - таково было последнее желание покойного.