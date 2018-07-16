"Мы настаиваем". Витренко озвучил предложение "Нафтогаза" на переговорах с "Газпромом"

Руководство "Нафтогаза Украины" будет на трехсторонних переговорах по поводу транзита российского газа в Европу предлагать обеспечивать транзит по трубам украинской газотранспортной системы (ГТС) после 2019 года исключительно по европейским правилам.

Соответствующую информацию в эфире "Радио НВ" выступил главный коммерческий директор компании Юрий Витренко.

"Мы едем с главным нашим предложением – это применить европейские правила по транзиту российского газа через территорию Украины… Мы говорим, что по тем же правилам, по которым Газпром работает в Европе – мы настаиваем, чтобы Газпром работал и в Украине", − сказал Витренко.

Кроме того, главный коммерческий директор "Нафтогаза" заявил о том, что компания намерена добиться от российского газового монополиста "Газпрома" соблюдения европейских правил вопросов формирования тарифов на транзит газа, бронирования производственных мощностей, а также обмена информацией.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в "Нафтогазе" похвастались решением английского суда о заморозке активов "Газпрома", а также рассказали о многомиллиардном долларовом иске против "Газпрома".