Политолог назвал вторичные последствия встречи Трампа и Путина в Хельсинки

Политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко заявил, что президенту США Дональду Трампу придется резко усилить антироссийскую риторику и действия — это вторичные последствия встречи американского лидера с главой России Владимиром Путиным в столице Финляндии Хельсинки.

Президент Штатов никогда не простит российскому коллеге попытки выглядеть сильнее, рассказал эксперт в интервью Ukrlife.TV, опубликованном на канале издания в YouTube.

"… Трампу придется сейчас резко усилить антироссийскую… риторику и антироссийские действия — вот это вторичные последствия этой хельсинской встречи", — отметил собеседник.

По его словам, американский лидер "сейчас вернется к себе домой, попадет в другую интеллектуальную среду и это будет разгневанный Трамп, это будет Трамп, которым пытались манипулировать, он двадцать раз будет смотреть на то, как это происходило, он не отступит, он будет считать, что прав, но никогда не простит Путину попытки выглядеть сильней".

"Реслинг, который так любит Трамп, не допускает того, что кто-то демонстративно поддается другому, — это главное правило американского реслинга", — добавил социолог.

"… Он (глава России — Ред.) вел себя, как человек, который выше Трампа, это было видно. Я понимаю, это комплекс коротышки перед высоким человеком, но дело не в этом, он еще показывал, что мы сильнее вас", — подчеркнул эксперт.

Напомним, Дональд Трамп и Владимир Путин встречались в Хельсинки 16 июля. Президенты США и РФ, в частности, говорили об Украине. Бывший глава американского Центрального разведывательного управления Джон Бреннан выразил мнение, что комментарии Трампа на пресс-конференции после встречи были имбецильны, а сам лидер Штатов полностью в кармане главы России.