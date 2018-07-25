"У РФ много понтов, но мало силы": что сделает альфа-страна США с Россией за унижение в Хельсинки

После встречи лидеров РФ и США в Хельсинки России грозят новые санкции со стороны Штатов.

Такое мнение высказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний во время чата на "Главреде".

"Трамп уже вовсю оправдывается в США — мол, он не то сказал. А если Трамп начинает оправдываться, значит, следующий шаг будет в направлении ужесточения политики относительно России, чтобы доказать, что он — не предатель национальных интересов Америки", — пояснил свою позицию Загородний.

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По его словам, если на Трампа "наезжают" уже даже те СМИ, которые традиционно были к нему лояльны, то он вынужден действовать иначе: "А то так недалеко и до импичмента по обвинению в государственной измене, а это — тюрьма". А когда человек не хочет попасть в тюрьму, его это сильно мотивирует, добавил эксперт. "Так что я думаю, что против России американцы введут новые санкции", — уверен экономист.

"Ведь что, по сути, произошло? Сошлись две альфа-страны. Альфа-страна, которая является таковой по праву, потому что она — супердержава. И альфа-страна, которая только делает вид, что она является таковой: много понтов, мало денег и мало силы. Альфа-страна, которая не имеет ресурсов, большую альфа-страну "повозила мордой об асфальт" в лице ее президента. Теперь в Америке ревут все институты — и республиканцы, и демократы, потому что их оскорбили. "Как может быть и на США, и на России одинаковая вина за эту войну? Трамп, ты что, с дуба рухнул?" — теперь ему именно так будут задавать вопросы в Штатах", — рассказал Загородний.

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По его словам, отчитаться о событиях в Хельсинки заставят даже переводчика, расспрашивая, что он там переводил. И тот под присягой в Конгрессе будет давать показания.

"В Америке все это серьезно. Так что теперь Трамп должен будет показать американцам, что не сдал их интересы", — резюмировал эксперт.

Бывший глава американского Центрального разведывательного управления Джон Бреннан выразил мнение, что комментарии Трампа на пресс-конференции после встречи были имбецильны, а сам лидер Штатов полностью в кармане главы РФ.

Раскритиковал Трампа и известный "ястреб" сенатор Джон Маккейн, заявивший, что пресс-конференция в Хельсинки была одним из самых позорных выступлений американского президента за все время существования США.

Позднее Трамп заявил, что второй встречи с российским лидером Владимиром Путиным он "ждет с нетерпением". В списке тем новой встречи, по его словам, будет и ситуация в Украине.

При этом, несмотря на встречу глав США и России в Хельсинки, рейтинг одобрения Дональда Трампа в июле поднялся – хотя и всего на 1 процентный пункт.

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