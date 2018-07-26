Два пути для Евросоюза: эксперт оценил шансы на распад ЕС

Несмотря на выход Великобритании из Евросоюза в ближайшее десятилетие вряд ли возможен распад ЕС, заявил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

Во время чата в "Главреде" он отметил, что Великобритания всегда была самостоятельной частью англосаксонского мира, а на сегодня в ЕС стоит ожидать ужесточения фискальной дисциплины.

"В Евросоюзе создалась парадоксальная ситуация — в ЕС нет общего бюджета, нет единой налоговой политики. Также не исключаю, что в рамках ЕС возможно создание союзов со схожими экономиками и отношением к труду. Например, Польша смогла использовать все преимущества членства в Евросоюзе: закачала себе деньги, построила промышленность, модернизацию провела. А Греция — не смогла: она потратила все на построение коммунизма, огромный долг, еду, и никто работать не хочет. Такие же проблемы и у Италии: у нее тоже огромный долг, который непонятно как будет обслуживаться. Страны Северной Европы живут по-другому: у них не такая долговая нагрузка, они интенсивнее работают", — пояснил эксперт.

При этом он считает, что на нынешнем этапе у Евросоюза есть два пути: либо дальнейшая интеграция и перевод всех его членов под единый знаменатель, либо мягкий выход из еврозоны некоторых стран.

"Например, если бы Греция была со своей валютой, она бы просто провела девальвацию на 200% и спокойно вышла из кризиса. А так, она не может эмитировать валюту, соответственно, ей постоянно приходится договариваться с немцами. Умные страны, находясь в Евросоюзе, не вводят у себя валюту евро. Например, Польша: она всем рассказывает, как глубоко поддерживает интеграцию в ЕС, но евро у себя не вводит. В Швеции, Норвегии и Финляндии вообще разговор об этом не заходит, потому что они понимают, что должна быть суверенная политика, когда ты сам контролируешь финансовую систему, можешь играться процентными ставками и развивать свою экономику", — подчеркнул Загородний.

Вместе с тем эксперт не исключил, что какие-то страны могут выйти из еврозоны, но распада ЕС пока не будет: "Не для того Германия так долго все это строила".

Напомним, ранее Тарас Загородний объяснил, как Россия спасается от последствий санкций.