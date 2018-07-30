Разбитую звезду Трампа в Голливуде взяла под охрану "Советская армия" - видео

30 июля 2018, 20:55

Суровые парни в советской армейской форме заняли пост вокруг звезды, вызвав восторг и смех окружающих.

Красная армия на страже звезды Трампа в Голливуде

На прошлой неделе звезда Дональда Трампа в Голливуде снова подверглась вандализму - ее буквально полностью разбили киркой.

Это случилось уже второй раз за последние два года. Интересно то, что вандал Остин Клэй вышел из тюрьмы после того, как за него внес залог мужчина, уничтоживший звезду Трампа в том году, сообщает The Independent.

Однако, троллинг действующего президента США после этого не закончился. У разбитой звезды заняли посты два "охранника" в униформе Советской армии. Держа флаг России в руках, мужчины в грубых шинелях и в шапках-ушанках, несмотря на жаркую погоду, с суровыми лицами охраняли то, что осталось от звезды Трампа.

Событие вызвало фурор в американском сегменте интернета.

"Хорошо разыграно, Калифорния! Российские охранники защищают звезду своего товарища Трампа на голливудской аллее славы", - написала в Twitter пользователь Mia.


 

"Красная армия на страже звезды Трампа в Голливуде", - посмеялся другой пользователь Par.

Тем временем, случай заметил ведущий одного из американских комедийных шоу Джимми Киммел, который прокомментировал: "Вот что товарищи делают для товарищей". 

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Ранее в капитолии одного из американских городов вместо портрета Трампа выставили портрет Путина.

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США голливуд Дональд Трамп советская армия звезда Славы
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