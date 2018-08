Разбитую звезду Трампа в Голливуде взяла под охрану "Советская армия" - видео

На прошлой неделе звезда Дональда Трампа в Голливуде снова подверглась вандализму - ее буквально полностью разбили киркой.

Это случилось уже второй раз за последние два года. Интересно то, что вандал Остин Клэй вышел из тюрьмы после того, как за него внес залог мужчина, уничтоживший звезду Трампа в том году, сообщает The Independent.

Однако, троллинг действующего президента США после этого не закончился. У разбитой звезды заняли посты два "охранника" в униформе Советской армии. Держа флаг России в руках, мужчины в грубых шинелях и в шапках-ушанках, несмотря на жаркую погоду, с суровыми лицами охраняли то, что осталось от звезды Трампа.

Событие вызвало фурор в американском сегменте интернета.

"Хорошо разыграно, Калифорния! Российские охранники защищают звезду своего товарища Трампа на голливудской аллее славы", - написала в Twitter пользователь Mia.

Well played, California. Russian guards are protecting their Komrade Trump star on the Hollywood Walk of Fame.pic.twitter.com/zo42ZwiMj2