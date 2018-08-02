"Сама виновата": в Венгрии указали на проблемы со вступлением Украины в ЕС и НАТО

В МИД Венгрии ответили на реакцию Украины по поводу заявлений венгерского премьера Виктора Орбана. При этом пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер заявил о том, что Киев не может упрекать Будапешт, потому что Орбан, выразив сомнение в реалистичности стремлений Украины стать членом ЕС и НАТО, говорил о реальном положении вещей.

По словам Менцера, Украина не может достичь прогресса в процессе вступления в ЕС и НАТО по своей вине, а Венгрия не имеет к этому никакого отношения.

Венгерский чиновник отметил, что, несмотря на "откровенную атаку на венгерскую общину", Венгрия продолжает придерживаться "справедливого" подхода к Украине, и вот недавно она пожертвовала несколько тонн хлора для Закарпатской области для обеспечения бесперебойных поставок питьевой воды, говорится в сообщении на сайте венгерского правительства.

Он ожидает, что Украина вернет национальным меньшинствам права, которых она их лишила, и положит конец их бесправному статусу.

"Не Венгрия приняла недружественные меры против Украины, а наоборот. Не в Венгрии, а в Украине приняли закон об образовании, который препятствует образованию национальных меньшинств на родном языке. В Украине уже существующие, полученные права меньшинств находятся под угрозой. Это означает, что Украина идет против своих международных обязательств, а также Соглашения об ассоциации Украина-ЕС и программы подготовки Украины к вступлению в НАТО", — добавили в МИД Венгрии.

Напомним, ранее поверенному в делах Венгрии в Украине Ласло Папу вручили ноту из-за создания венгерским правительством должности министра по развитию Закарпатской области.