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"Крым – исходная точка": американский генерал сказал, на чем сосредоточился Кремль

Кремль, в частности, сосредоточился на Черном море, сказал экс-командующий вооруженными силами США в Европе.

3 июля 2020, 17:02
Генерал сообщил, что Кремль сосредоточился на одном театре боевых действий – Агрессия России
Кремль сосредоточился на одном театре боевых действий, сообщил генерал / Reuters

Бывший командующий вооруженными силами США в Европе – американский генерал-лейтенант Бен Ходжес, полагает, что сейчас внимание Кремля сосредоточено на Черном море, Средиземноморье, на Сирии и на Ливии.

Все это является одним театром боевых действий, рассказал Ходжес в интервью LB.ua.

По его словам, то, что россияне сейчас делают в Ливии, стало возможным благодаря их акциям в Сирии, благодаря наличию военно-морской и авиабазы, а этого бы всего не было без наличия исходной точки в Черном море – захваченного Крыма.

"Если мы ничего не предпримем, чтобы нарушить или ограничить их действия в Ливии, например, они – и я в этом уверен – будут продолжать оказывать поддержку мятежному генералу Хафтару (Халифа Хафтар – Ред.), давить на европейские нефтяные компании в Ливии", – отметил собеседник.

Ходжес добавил, что в таком случае Европа получит дополнительный миллион беженцев из Ливии.

Читайте такжеГенерал-разведчик оценил угрозу захвата Россией Херсонщины"Точно так, как мы получили более трех миллионов беженцев из Сирии в Турции и в европейских странах... все было задумано. Мы называем такое явление "оружием массовой миграции". Ведь оно оказывает дестабилизирующее воздействие на ЕС, на взаимоотношения между европейскими странами. И я ожидаю, что Россия продолжит использовать этот фактор", – сказал эксперт.

Ранее Бен Ходжес предупредил, что следующей целью России в Украине может быть Одесса. Генерал отметил, что российская сторона будет принимать решения, основываясь на оценке того, что происходит внутри Украины.

Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе

В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.

В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

Бен Ходжес Кремль новости Крыма агрессия России
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